شكرا لقرائتكم خبر تعزيز التزام المنشآت الصحية في مكة بـ«المحاكاة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت خلال مؤتمر طبي في العاصمة المقدسة ورشة فريدة هي الأولى من نوعها لـ«المحاكاة»، وهي عبارة عن مجمع طبي افتراضي مصغر، لترجمة ما يقوم به المفتش الصحي بإدارة الالتزام في (المنشآت الصحية) على أرض الواقع.

وانطلق أمس مؤتمر الالتزام الأول «التزامنا أمانة»؛ بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، حيث تقيمه الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، في قاعة المؤتمرات بفندق فيرمونت ببرج الساعة.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، أن المؤتمر الذي يستمر يومين يأتي لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة وأخلاقيات العمل في أعمال المفتشين والمراقبين، ورفع الوعي بمفهوم التفتيش والرقابة، إضافة إلى ضرورة امتثال المنشآت الصحية العامة والخاصة للأنظمة واللوائح والتعليمات، وأهمية استخدام التقنيات المتوفرة والحديثة لرفع كفاءة الأعمال الرقابية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في استحصال أموال الدولة.

وأفاد بأن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات المنشآت الصحية سعيا منا لتحقيق ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 بتحسين جودة الحياة في مختلف مجالات الحياة، ولا سيما المجال الصحي الذي يعنى بحياة الإنسان.

عقب ذلك تجول الحضور في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يحتوي على عدد من الأركان المخصصة للإدارات الصحية ذات العلاقة والجهات الأخرى المشاركة كما حضروا ورشة المحاكاة.

أهداف المؤتمر: