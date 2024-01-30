شكرا لقرائتكم خبر استمرار التقلبات الجوية على المناطق حتى الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تؤثر الأمطار الخفيفة على منطقة تبوك، وحفر الباطن والخفجي، العيص، العلا، ينبع، خيبر يومي الخميس والجمعة، أما في الحدود الشمالية والجوف فتتأثر المنطقتان بأمطار خفيفة من مساء اليوم إلى الجمعة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار حتى الجمعة المقبل على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل بسرعة 45 كلم/ س أو أكثر مع تدن في الرؤية الأفقية، وتتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم، برياح سطحية مثيرة للغبار تبلغ سرعتها 50 كلم/ س مع تدن في الرؤية الأفقية.
وتوقع المركز ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين ونصف داخل البحر على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان يومي الخميس والجمعة، فيما يشهد جبل اللوز، علقان والظهر بمنطقة تبوك ومنطقتا الجوف والحدود الشمالية تساقط الثلوج الخفيفة يومي الخميس والجمعة؛ كما تشهد مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، ومحافظتا العلا وخيبر، انخفاضا في درجات الحرارة ابتداء من اليوم وحتى الجمعة المقبل، تتراوح من 5 درجات إلى درجة تحت الصفر.
نصائح الأرصاد:
متابعة تقارير مستجدات الحالة على:
- صفحة الإنذار المبكر.
- تطبيق أنواء للهواتف الذكية.
- حسابات المركز بوسائل التواصل.
- أخذ الحيطة والحذر
- اتباع إرشادات السلامة
- اتباع تعليمات الجهات المعنية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.