استمرار التقلبات الجوية على المناطق حتى الجمعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح المركز الوطني للأرصاد أمس استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، تشمل هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، ونشاط الريح السطحية المثيرة للغبار، وارتفاع الأمواج، وتساقط الثلوج الخفيفة، وانخفاض درجات الحرارة؛ مشيرا إلى أن منطقة عسير تشهد حتى الجمعة المقبل هطول أمطار خفيفة، فيما تشهد منطقة جازان هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الفترة نفسها، أما منطقة الباحة فتشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الخميس، وتؤثر الأمطار الخفيفة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات في الفترة نفسها.

كما تؤثر الأمطار الخفيفة على منطقة تبوك، وحفر الباطن والخفجي، العيص، العلا، ينبع، خيبر يومي الخميس والجمعة، أما في الحدود الشمالية والجوف فتتأثر المنطقتان بأمطار خفيفة من مساء اليوم إلى الجمعة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار حتى الجمعة المقبل على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل بسرعة 45 كلم/ س أو أكثر مع تدن في الرؤية الأفقية، وتتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم، برياح سطحية مثيرة للغبار تبلغ سرعتها 50 كلم/ س مع تدن في الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين ونصف داخل البحر على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان يومي الخميس والجمعة، فيما يشهد جبل اللوز، علقان والظهر بمنطقة تبوك ومنطقتا الجوف والحدود الشمالية تساقط الثلوج الخفيفة يومي الخميس والجمعة؛ كما تشهد مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، ومحافظتا العلا وخيبر، انخفاضا في درجات الحرارة ابتداء من اليوم وحتى الجمعة المقبل، تتراوح من 5 درجات إلى درجة تحت الصفر.

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