شكرا لقرائتكم خبر إنشاء أول وقف سعودي لرعاية المرأة والطفل الكفيفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يعد الأول من نوعه بالمملكة، وقعت الجمعية الأهلية لرعاية المكفوفين (كفيف) مع أحد المكاتب الهندسية، عقدا لإنشاء مركز (وقف) للعناية بالمرأة والطفل الكفيفين، بقيمة 9 ملايين ريال بمساحة تبلغ 2500 م2، وذلك على أرض الجمعية بحي الجزيرة بمدينة الرياض.

ويهدف الوقف إلى رعاية المرأة الكفيفة، عبر عدد من البرامج والأنشطة التأهيلية المتنوعة في مجالات الطبخ والتدبير المنزلي والعناية الشخصية، مما يمكنها من تعزيز ثقتها والاعتماد على نفسها وجعلها ربة منزل ناجحة تعيش حياة كريمة، إضافة إلى رعاية الأطفال المكفوفين ليقدم لهم خدمة التدخل المبكر من سن الولادة حتى السادسة من العمر، كما يقدم الخدمات التأهيلية والإرشادية لهم ولأسرهم.

ويعد هذا الوقف الأول من نوعه في المملكة للعناية بالمرأة والطفل، حيث يشمل مجموعة من الوحدات يشرف عليها خبراء متخصصون، هي وحدة تخصصية للتدخل المبكر، وحدة تخصصية للتدخل المبكر للرضع، وحدة التشخيص، وحدة الدعم النفسي، وحدة المصادر، وحدة تخصصية للإعاقة البصرية، وحدة تمريض، وحدة نطق وتخاطب، وحدة علاج وظيفي وطبيعي، وحدة ألعاب وترفيه متكيفة مع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب المكاتب التشغيلية والمناطق الترفيهية التي سيتم تكييفها لذوي الإعاقة البصرية من خلال توفير المسارات والأنظمة المساعدة لهم.

وأسهمت جمعية دعم الأوقاف من خلال مبادرتها في تمكين الأوقاف بدور بارز في تيسير العمل والبدء بهذا الوقف الخيري، من خلال الشركات المثمرة مع بيوت الخبرة والجمعية الخيرية للخدمات الهندسية، للحصول على جودة عالية بتكلفة منخفضة.

الأول من نوعه للعناية بالمرأة والطفل.