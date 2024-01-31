تراند اليوم : بالفيديو: مدرب المنتخب " مانشيني " يعتذر و يكشف سبب غريب لـ"خروجه من الملعب" قبل انتهاء المباراة

صحيفة الخليج 365: كشف مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، روبرتو مانشيني عن سبب مغادرته الملعب، أثناء ركلات الترجيح أمام المنتخب الكوري في منافسات كأس آسيا 2023.

وأرجع مانشيني في مؤتمر صحفي عقده اليوم ذلك إلى إعتقاده ان ركلات الترجيح إنتهت، دون أن يعني ذلك إنتقاصا من إحترام أحد، معربا عن اسفه عن ذلك.

وقال: لم اتعمد ذلك، وأود أن اشكر اللاعبين على كل ما قدموه أثناء المباراة، فقد تحسن مردودهم كثيرا،

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري تعني نهاية رحلة تدريب مانشيني مع منتخبنا قال: في كرة القدم يمكن أن تفوز، ويمكن أن تنهزم، والمنتخب عتيد وقوى، واللاعبون أبلوا بلاء حسنا، وخسرنا فقط في ركلات الترجيح، أو ركلات الحظ،