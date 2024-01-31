شكرا لمتابعة خبر عن اختفاء مواطن بعد خروجه للصيد في بحر مستورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة غريبة من نوعها ، لا يزال البحث جاري عن المواطن حميد الظاهري صاحب الـ 65 عاماً والذي اختفى أثناء رحلة صيد داخل بحر مستورة غرب المملكة .

وتتواصل فرق الإنقاذ وحرس الحدود والمتطوعين في البحث عن المفقود منذ 10 أيام ؛ إلا أنهم لم يعثروا سوى على مركبه فارغاً دون أي أثر له .

وأوضح أحد المتطوعين صعوبة البحث نتيجة اتساع المكان الذي فُقد به المواطن ، بالإضافة إلى كثرة الكهوف بالمكان ،

كما كشف أحد أقارب المفقود أنه قبل اليوم الذي فقد فيه مر عليه صديقيه القدامى أحدهما وتناولا معه وجبة العشاء ثم ذهبا وطلبا منه اللحاق بهما في موقع ثاني لكنهما فقداه ورجعا إليه في اليوم الثاني في الصباح لم يجدوه .