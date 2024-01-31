تراند اليوم : شاهد.. فيديو جديد ل "ريهام سعيد" في البنج قبل إجراء عملية التجميل

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، الذي اتهمته الإعلامية المصرية ريهام سعيد بتشويه وجهها بعد عملية تجميل أجراها لها، تفاصيل جديدة عن العملية.

ونشر فيديو للإعلامية المصرية، وهي في البنج قبل إجراء عملية التجميل، موضحا أنها تنام وجفون عينيها مفتوحة، ولذلك لا يستطيع شد الجفن.

وقال الطبيب اللبناني في مقطع فيديو "ريهام سعيد طلبت إصلاح عيوب وجهها، وشد كامل الوجه والحنك والوجنتين، وطلبت شد عيونها ورفعها".

وأشار إلى أنها ذهبت إليه بوجه مترهل، وليس كما تحاول أن تظهر في حملتها ضده، وإخفائها عيوبها بـالفلتر". ولفت إلى أنها أجرت العديد من عمليات التجميل ولديها الكثير من المشكلات في وجهها.

وأوضح أنه لم "يمس مطلقا الجفن العلوي، ولا العظم فوق العين"، واضطر لشد الوجه ورفعه، حتى تستمر نتيجة العملية عدة سنوات".

واستغرب من اتهام ريهام له بالتسبب بجروح في وجهها، معلقا "أنه لا يوجد أي عملية جراحية من دون جرح". وأضاف:"اشتغلت بضمير، وماكان بينعمل أحلى من هيك، وهي على علم بهيدا".