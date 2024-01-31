تراند اليوم : شاهد: انهيار وبكاء الإعلامية "ريهام سعيد" بعد ظهور دكتور التجميل ووصفها بالعجوزة ورد سجون !

صحيفة الخليج 365: نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مقطع فيديو جديد، ردت خلاله على تصريحات طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بشأن عدم دفعها تكلفة العملية بالكامل، وأن نتيجة العملية كانت جيدة.

وقالت خلال الفيديو:" ابني بينظر لي وهو نايم في الليل، ويقولي ( مامي ليه عنيكي بقت مخيفة).. أقول له أيه.. أقول له :" الدكتور بيقول أن أنا رد سجون وعندي 52 عاما، ورحت له وأنا عجوزة"

وتابعت:" أقول له أن الدكتور بيقول علي 15 ألف دولار مدفعتهمش فقرر يشوهني، عشان عملي عملية على قد فلوسي"، وأردفت:" تحب أقول له كدا؟".

وأضافت:"حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري لك يارب، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين".

ووجهت حديثها للطبيب قائلة:" أنا مش هطلع أتكلم تاني، لو مهما قلت، لو مواقع الدنيا كلها، أي حد ينصرك منه لله".

واختتمت قائلة:"القضاء المصري اللي هيجيب لي حقي، وأنا واثقة ثقة عمياء في ربنا ثم في القضاء المصري، وبينا القانون".