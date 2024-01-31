تراند اليوم : أول تعليق أميركي على بيان "كتائب حزب الله" العراقية بإعلان وقف الهجمات ضد القوات الأمريكية

صحيفة الخليج 365_وكالات: قللت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" من شأن بيان ميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية الذي أعلنت فيه تعليق هجماتها على القوات الأميركية.

وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر أثناء إيجاز صحفي الثلاثاء، "إننا نأخذ بالأفعال لا الأقوال"، مضيفا قوله "لا جدوى من تصعيد التوتر في المنطقة ولكننا سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا وقواتنا".

وكانت ميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من إيران قالت في بيان الثلاثاء أنها "تعلق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية".