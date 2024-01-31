تراند اليوم : "أمر غير مقبول نهائيا"… بالفيديو: أول تعليق من المسحل على مغادرة مانشيني الملعب قبل نهاية المباراة أمام منتخب كوريا

صحيفة الخليج 365: علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على مغادرة مدرب المنتخب الوطني مانشيني قبل تنفيذ ركلة الترجيح الأخيرة خلال المباراة التي جمعت بين المنتخب السعودي ونظيره الكوري في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وقال المسحل في لقاء مع قنوات SSC: "مغادرة مانشيني أرض الملعب أمر غير مقبول نهائيا، لكن بعد الانتهاء من المباراة، المدرب اجتمع مع اللاعبين وسلم عليهم وشكرهم على الأداء المشرف وواساهم؛ لأن اللاعبين متأثرين بهذه الهزيمة".

وتابع :" لكن تصرف المدرب غير مقبول، ولم يكن لدينا وقت لنفهم ما حدث من قبل المدرب وسنجلس معه ونفهم ما حدث، ولا نقبل هذا التصرف من أي شخص أي أن كان، ويحق لهذا الطرف أن يوضح وجهة نظره، وبعد ذلك نحدد ما هو الإجراء المناسب".

وردا على سؤال بشأن إذا كان أحد الإجراءات الإقالة، قال: "من السابق لأوانه أن نتحدث عن إقالة مانشيني، واليوم نتكلم عن العمل الفني، ولدينا رضا تام عن العمل الفني ولكن لا بد أن نبحث ونقيم التصرفات التي حدثت، ولكن رضانا على المدرب والعمل الفني هناك رضا بالأرقام، ووقفنا أمام كوريا الجنوبية وخسرنا بركلات الترجيح ولكن لكل حادث حديث".