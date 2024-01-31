"الأرصاد": غيومٌ وسحبٌ مُمطرة على جازان وعسير والباحة ومكة والجوف والشمالية والشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب الكثيف على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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