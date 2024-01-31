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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من تكوّن ضباب كثيف على منطقة جازان، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، الفطيحه، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.

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