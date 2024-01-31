تراند اليوم : الحصيني يكشف عن تعرض المملكة لمنخفض قطبي.. ويحدد موعده والمناطق المتأثرة به

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة.

منخفض قطبي

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": متوقع خلال "36" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء 19 رجب حتى غد الخميس 20 رجب 1445هـ، منخفض قطبي متوقع أن يؤثر على معظم مناطق المملكة والخليج وينتج عن ذلك:

أمطار وثلوج

1- موجة برد.. البداية على الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى والشرقية فالجنوبية من المملكة.

2- الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم 1445هـ مستمرة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة غزيرة بين المثلث عرعر وحزم الجلاميد والعراق مع فرصة ثلوج على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك.

الباحة وعسير

وأكمل: تمتد الأمطار على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والباحة وعسير وجازان ووسط الشرقية وجنوب وشرق منطقة مكة تمتد إلى اليمن والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر.

الرياح والصقيع

وتابع: نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء واسعة من المملكة، وانخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق مع احتمال تشكل الصقيع على شمال المملكة.