تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث الزحيفي: "الأهرامات" أبراج استقبال وإرسال للفضائيين وبنو راسب من كواكب حزام الجبار!

صحيفة الخليج 365: قال الباحث في ما وراء الطبيعة عبدالرحمن الزحيفي، إن الأرض برج اتصالات للفضائيين وبنو راسب.

حزام الجبار

وأضاف الزحيفي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": هم بنوا الأهرامات لعدة أسباب ومنها كانوا يستخدمون الأهرامات كبرج استقبال وإرسال يستقبلون من كواكب في حزام الجبار أو كواكب حول نجم الشعرة اليمنية ثم يتعاملون مع الإرسال القادم منه ويحولونه إلى كوكبة الثريا.

القوة الكهرومغناطيسية

وتابع: في الأرض محطة برج اتصالات ويقال إنهم يستخدمون القوة الكهرومغناطيسية لتوليد الطاقة، فهم يولدون الطاقة من خلال وضع مواد معينة لأنهم وجدوا حمض الهيدروكلوريك والزئبق ومواد أخرى مع التفاعل تنتج الكهرباء وتتوزع على المسلات قبل 10 آلاف سنة، مضيفا: خوفو وخفرع ومنقرع ما هي قبور.