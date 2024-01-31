شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة من وزير التجارة السعودي “تقود المملكة للعالمية.. وسنجني مليارات الدولارات” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تواصل المملكة العربية السعودية التقدم في جميع المجالات خلال المرحلة الراهنة للوصول لرؤيتها التي تريدها في 2030.

وتبحث المملكة العربية السعودية لتكون رائدة في جميع المجالات “اقتصاديًا ورياضيًا، وعلميًا” خلال السنتين القادمتين، في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

القصبي: تجارة الحلال ستُدخل مليارات الدولارات للسعودية

قام ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، بتدشين منتدى مكة للحلال، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة مكة عبدالله صالح كامل، والتي شهدها مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وشهد حفل التدشين حضور أيضًا عددًا من مسؤولي الدول الشقيقة ودول العالم، وأيضًا المختصين في مجال الحلال في جميع أنحاء العالم.



وأكد القصبي، خلال كلمته بمنتدى الحلال على ضرورة تطوير صناعة الحلال، بجانب الاستفادة من الإبداع لدي المواطن السعودي في هذا المجال علة الصعيد المحلي والدولي.

وأوضح وزير التجارة السعودي أن منتدى الحلال يعتبر فرصة من أجل استعراض التجارب والابتكارات في هذا المجال، والذي بعد سريعًا.



وأشار القصبي إلى أن صناعة الحلال أصبحت أسرع الصناعات بالنسبة للنمو في العالم، مما يجعل هذا المجال قائد للمملكة للعالمية.

وشدد على أن هذا المجال يُقدر حجم سوق الأغذية الحلال بالكثير من المليارات، كما ستجني المملكة من ورائه مليارات الدولارات.



وأختتم وزير التجارة السعودي أن مثل هذه الصناعات تعد فرصة كبيرة للتطوير وتعزيز التنافسية الوطنية بين السعوديين خلال الفترة المقبلة.



وأعرب القصبي في نهاية كلمته عن تفاؤله بمستقبل هذه الصناعة، مؤكدًا على الاستمرار في التطوير والنجاح والتقدم في مثل هذه القطاعات.