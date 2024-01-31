تراند اليوم : تنصيب السلطان إبراهيم إسكندر ملكاً جديداً لماليزيا _صور

صحيفة الخليج 365_وكالات: نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر، من ولاية جوهور الجنوبية، ملكا جديدا للبلاد بعد أدائه أداء اليمين، اليوم الأربعاء.

فترة الحكم

ويخلف السلطان إبراهيم البالغ من العمر 65 عاما، السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه الذي يعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت 5 سنوات، وفق "رويترز".

القضايا السياسية

وانتخب السلطان إبراهيم الملك الـ17 لماليزيا عقب مؤتمر لحكام الولايات عُقد في العاصمة كوالالمبور.

وقد اشتهر السلطان إبراهيم بصراحته وشخصيته القوية، وكثيرا ما أدلى في القضايا السياسية في ماليزيا.

العقارات والتعدين

ويتمتع سلطان إبراهيم، المعروف بمجموعته الكبيرة من السيارات والدراجات النارية الفاخرة، بمصالح تجارية واسعة النطاق، من العقارات إلى التعدين، بما في ذلك حصة في "فورست سيتي"، وهو مشروع عقاري قيمته 100 مليار دولار قبالة ولاية جوهر.