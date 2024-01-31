تراند اليوم : أعدها أجهزة مخابرات 4 دول وتشمل 3 مراحل.. تفاصيل خطة وقف إطلاق النار في غزة بانتظار رد "حماس"!

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر أن حركة "حماس" تدرس خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ستؤمّن الإفراج عن أغلب الرهائن الإسرائيليين، لكنها لا تلزم إسرائيل بإنهاء الحرب.

من أعد الخطة؟

وذكرت "رويترز"، أن الخطة أعدها رؤساء أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر ورئيس الوزراء القطري أيضا،

ويعتمد نجاح الخطة على إذا ما كانت حماس ستوافق أم لا على المرحلة الأولى من دون الموافقة على إنهاء الحرب بصفة دائمة، وهو مطلب جوهري للحركة حتى الآن. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر يوم الإثنين إنهم لا يعلمون رد حماس ولا يمكنهم التنبؤ به.

رأى حماس

من جانبها قالت حماس لرويترز في بيان يوم الثلاثاء إن المقترح سيشمل ثلاث مراحل منها:

• الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة وعن سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

• ذكر البيان أن النساء والأطفال وكبار السن والمصابين سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى وأن الخطة أُرسلت إلى غزة للحصول على رأي قادة حماس هناك.

• أضاف البيان "بعدها ستلتئم قيادة حماس لنقاش الورقة، وإبداء رأيها النهائي بها".

مراحل الخطة المقترحة

وتشمل مراحل الخطة المقترحة، وفق مصدر مطلع على محادثات باريس.. المرحلة الأولى تتضمن وقف القتال مؤقتا والإفراج عن الرهائن كبار السن والمدنيات والأطفال.

وحسبما ذكر المصدران فإنه سيجري استئناف إرسال الشحنات الكبيرة من الأغذية والأدوية إلى قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية طاحنة.

المرحلة الثانية وفق المصدرين ستشهد الإفراج عن المجندات الإسرائيليات وزيادة أخرى في توصيل المساعدات وإعادة الخدمات والمرافق إلى غزة.

وستشهد المرحلة الثالثة الإفراج عن جثث الجنود الإسرائيليين القتلى مقابل تحرير السجناء الفلسطينيين.

وأشار بيان حماس إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن أيضا الإفراج عن مجندين إسرائيليين. وورد في البيان "ستتوقف العمليات العسكرية من الجانبين خلال المراحل الثلاث. لم تحدد أعداد المطلوب الإفراج عنهم من الطرف الفلسطيني، ويترك الأمر لعملية التفاوض في كل مرحلة، مع استعداد الجانب الإسرائيلي للإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية".