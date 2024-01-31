تراند اليوم : لسبب غريب.. شاب أمريكي يقطع رأس والده ويبث جريمته على الإنترنت في بنسلفانيا _صور

صحيفة الخليج 365: أقدم شاب أمريكي على قطع رأس والده الذي يعمل موظفاً في الحكومة الفيدرالية في بنسلفانيا، ثم رفع رأسه في مقطع فيديو على يوتيوب ينتقد الحكومة الفيدرالية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي التفاصيل، قطع جاستن موهن البالغ من العمر 32 عامًا، رأس والده مايكل في منزلهم الذي تبلغ قيمته 390 ألف دولار في ليفيتاون، على بعد 10 أميال جنوب ترينتون.

وظهر في المقطع، الشاب الأمريكي يرفع رأس والده في كيس بلاستيكي ملطخ بالدماء، معلقا عليه: "العنف هو الحل الوحيد لقمع العنف".

وتابع: "هذا هو رئيس مايك موهن، وهو موظف فيدرالي منذ أكثر من 20 عامًا، وهو والدي وهو الآن في الجحيم إلى الأبد باعتباره خائنًا لوطنه".