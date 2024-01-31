تراند اليوم : هل تذكرون الرسامة المصرية الشهيرة غادة والي التي سرقت لوحات فنان روسي وأثارت جدلا واسعا؟.. صدور هذه الأحكام ضدها!

صحيفة الخليج 365: عاقبت المحكمة الاقتصادية في مصر، مصممة الغرافيك غادة والي بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية بـ 10آلاف جنيه عن كل مصنف مسروق من لوحات فنان روسي.

سجن وغرامة

وتم الحكم عليها بالسجن والغرامة، وكفالة 10 آلاف جنيه، فضلا عن دفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على الملكية الفكرية وسرقة مصنفات فنية للفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة، مطلع شهر يوليو الماضي، عندما اتهم الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف، المصممة المصرية، غادة والي، بـ"سرقة" أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو "كلية البنات" في العاصمة القاهرة.

وكتب الفنان الروسي عبر صفحته على فيسبوك: "لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي"، وأضاف: "أنتظر ردا رسميا بشأن هذا الأمر"، موضحا أن 4 من لوحاته المستخدمة في المشروع موجودة في الموقع الخاص به في قسم الأصول المباعة، مشيرا إلى أن إحدى اللوحات المسروقة ليست عن مصر القديمة بل عن اليونان القديمة.