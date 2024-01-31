أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذ حكم حد الحرابة في أربعة أشخاص بمنطقة الرياض، وذلك بعد إدانتهم بقتل شخص وسرقة آخرين. أقدم كل من: علي عبدالله – سعودي الجنسية

نقس برهه – إثيوبي الجنسية

شابر شنبه – إثيوبي الجنسية

أفطم حقوص – إثيوبي الجنسية على قتل الهادي حمد فضل الله – سوداني الجنسية، وذلك بالاشتراك والتناوب في الاعتداء عليه بعصا خشبية غليظة وطعنه عدة طعنات بسكين، وتقييد يديه وقدميه، والشروع في قتل آخرين، وقيامهم بالاعتداء عليهم وسلبهم وسرقة ما بحوزتهم بقوة السلاح.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حكم بالإعدام.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في الجناة يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024م بمنطقة الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنفذ حد الحرابة في 4 جناة لقتلهم مقيم والشروع في قتل آخرين وسرقتهم بقوة السلاح في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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