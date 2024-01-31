الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاءٍ من مناطق المملكة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

كما توقع المركز، أن تتكون سحبٌ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من تلك المناطق، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

ولفت المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لتكوُّن الضباب الكثيف على أجزاءٍ من المناطق المذكورة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية، توقع المركز أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على البحر الأحمر بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما على الخليج العربي، فستكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.