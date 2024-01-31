كشف الباحث في علم الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة.
وأشار الحصيني في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” إلى أن هناك منخفضًا قطبيًا متوقعًا خلال الفترة من اليوم الأربعاء 19 رجب حتى غد الخميس 20 رجب 1445هـ سيؤثر على معظم مناطق المملكة والخليج.
ومن تأثير هذا المنخفض، سينتج:
- موجة برد تبدأ في الشمال ثم تمتد إلى الغرب والوسط والشرق وأخيرًا الجنوب من المملكة.
- استمرار تأثير الحالة المطرية السابعة لموسم 1445هـ، حيث ستشهد مناطق مختلفة أمطارًا متفاوتة الشدة، تتراوح بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، مع فرصة لتساقط الثلوج في بعض المناطق من الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك.
وأضاف الحصيني أن الأمطار ستمتد أيضًا إلى أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والباحة وعسير وجازان ووسط الشرقية وجنوب وشرق منطقة مكة، وستمتد أيضًا إلى اليمن والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر.
ومن المتوقع أن تتسم الرياح بنشاط متوسط إلى قوي على أجزاء واسعة من المملكة، وسيشهد معظم المناطق انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مع احتمالية تشكل الصقيع في شمال المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يكشف عن تعرض المملكة لمنخفض قطبي.. ويحدد المناطق المتأثرة به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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