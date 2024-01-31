هيلة المشوح تعلق على المطالبات بتغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد بدلاً عن الجمعة والسبت

أعربت الكاتبة هيلة المشوح في مقالها بعنوان “الجمعة.. إجازة أم إنجاز؟” عن رأيها في المطالبات التي تطالب بتغيير الإجازة الأسبوعية في السعودية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد. وأشارت إلى أن هناك سجالات واسعة بين السعوديين على هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت المشوح أن الجدل يتضمن نقاشًا دينيًا وفكريًا، ولكنها أوضحت أن الأمر أبسط بكثير من ذلك. وأشارت إلى أن يوم الجمعة يعتبر يومًا مميزًا بسبب خطبة الجمعة وصلاة الظهر، وترك البيع في وقت الصلاة. وأوضحت أن يوم الجمعة ليس مرتبطًا بترك العمل بأكمله أو التخلف عن مواكبة العالم، ولكن الأمر ينحصر في وقت الصلاة وسماع الخطبة.

كما أشارت المشوح إلى أن يوم الجمعة يحتوي على ساعة استجابة قبل وقت الزوال، وأن يوم الجمعة يعتبر يوم عمل في جميع أنحاء العالم. وأوضحت أن تغيير الإجازة ليومي السبت والأحد قد يؤثر على الاقتصاد السعودي وعلى العلاقات التجارية مع العالم.

وأشارت المشوح إلى أن تغيير الإجازة في السابق من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت قد أتاح فوائد كبيرة للاقتصاد السعودي، وأن الاقتصاد تمكن من مواكبة التغيرات والتحديات. وأشارت إلى أن أسواق المال السعودية استفادت من هذا التغيير، وأصبحت التداولات متاحة أربعة أيام في الأسبوع.

وختمت المشوح مقالها بالقول إن إجازة يوم الجمعة يمكن أن تكون محفزًا للتكاسل والخمول بدلاً من العبادة، وأن العمل في هذا اليوم يمكن أن يكون إنجازًا وسببًا لأداء الصلاة وتحقيق التقدم.