وجبة منزلية رخيصة تحميك من مرض فتاك لا يرحم وتمنحك 7 فوائد صحية مذهلة؟

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عدن - ياسمين التهامي -

تعتبر قلوب الدجاج مصدراً غنياً بالفيتامينات، والمعادن،ومن الأطعمة المغذية والتي تحتوي علي البروتينات وفوائد صحية، فقلوب الدجاج يمكن أن تكون إضافة مهمة إلى نظامك الغذائي.. وفي هذا التقرير نقدم فوائد قلوب الدجاج وفقاً لموقع healthy eating

فوائد تناول قلوب الدجاج :

تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي، والمساعدة على الشعور بالشبع فترة طويلة، وتساهم في زيادة معدل نمو الكتلة العضلية.

تساهم في التقليل من احتمالية الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد،والتخفيف من حالات فقر الدم.

يعتبر السيلينيوم مضادًا قويا للأكسدة ويساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أنه يعزز صحة الغدة الدرقية.يحتوي قلب الدجاج على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين، ويحتوي أيضاً على فيتامين A. يحتوي على معادن أساسية مختلفة؛ مثل: الكروم، والمنغنيز، والزنك، والنحاس، والمغنيسيوم، والفسفور، والحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

كما يحتوي على الزنك حيث إن له دورًا هامًا في تعزيز الجهاز المناعي وتحسين وظائف الجهاز الهضمي وتكوين الحمض النووي والبروتينات.

يعتبر من الأطعمة المعززة من الجهاز المناعي، والتي تساعد على معالجة نقص الدم؛ بسبب احتوائه على المواد الغذائية المهمة التي لها تأثيرٌ في تركيب مادة الهيموغلوبين.

يحتوي قلب الدجاج على الأحماض الأمينية التي تؤثر بشكل إيجابي في صحة الإنسان.

وتساعد على تحكم مستوى السكر الطبيعي في الدم. يحتوي على إنزيمات، وأجسام مضادة للفيروسات.

يحتوي على كمية قليلة من الدهون والسعرات الحرارية ،وللأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على وزن صحي أو يتبعون نظاما غذائيا قليل السعرات الحرارية.

تتميز قلوب الدجاج بقوامها الناعم وسهولة هضمها،كما يمكن للجسم أن يستفيد من العناصر الغذائية الموجودة فيها بسهولة ويسر.

كما يعزز الامتصاص الفعال للمغذيات ويقلل من الإجهاد الهضمي.