تراند اليوم : الاتحاد الأوروبي يكشف عن مهمة مرتقبة في البحر الأحمر ردا على هجمات الحوثي .. ويحدد موعدها

صحيفة الخليج 365: كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الدول الأعضاء في التكتل ترغب في إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف فبراير شباط، لحماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، وربما تقرر هيكل قيادتها، اليوم الأربعاء.

وحولت شركات شحن تجارية عديدة مسار السفن بسبب هجمات الحوثيين، الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن ويقولون إنهم يشنون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

موعد المهمة

وقال بوريل للصحافيين قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي "لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد (الأمر).. آمل أن يتسنى إطلاق المهمة في 17 من هذا الشهر (فبراير)".

وأردف قائلا إن هناك مسعى لاختيار الدولة التي ستقود المهمة اليوم الأربعاء، وكذلك تحديد المقر الرئيسي لها ومن سيشارك وبأي أصول.