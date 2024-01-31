تراند اليوم : لا يعطيهم الماء وحلف بالطلاق يقطع رجولهم".. شاهد.. "كويتي" يوثق ردة فعل أطفاله بعدما تركهم عند صديقه في البر حتى يعلمهم الرجولة

صحيفة الخليج 365: وثق رجل كويتي، ردة فعل أطفاله، بعدما تركهم عند صديقه في البر؛ حتى يعلمهم الرجولة والصبر.

وأظهر مقطع الفيديو، جلوس الأطفال في البر لرعاية الإبل، بينما جاء والدهم بسيارته، وسألهم عن معيشتهم وطريقة معاملتهم من قبل صديقه.

وقال أحد الأطفال لوالده إن صديقه لا يعطيهم الماء ويعاملهم مثل العمال في البر، ولا يعطيهم إلا القليل من الطعام، ويرفض عودتهم إلى المنزل قبل غروب الشمس.

وتابع الطفل الثاني في حديثه لوالده: "صديقك قال لنا، علي الطلاق وعلي الملازيم، لو أشوف واحد جاي العزبة لأقطع رجوله".

وطلب الأب من أبنائه ركوب السيارة معه حتى يوصلهم إلى صديقه في المنزل، ولكن الأطفال رفضوا خوفاً من ردة فعله، بعدما أقسم إن عادوا "سيكسر رجولهم".

وفي النهاية طلب الأطفال من والدهم العودة معه إلى الكويت، لأنهم لا يتحملون العيش في البر، ولكن الأب رفض وطلب منهم النزول من السيارة والعودة لرعاية الإبل.