انت الان تتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11796 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 12:56 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 189.34 نقطة، ليقفل عند مستوى 11796.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 281 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: المنجم، وصناعة الورق، واليمامة للحديد، وبدجت السعودية، وتوبي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أديس، والحفر العربية، والباحة، والراجحي، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.93%. فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والحفر العربية، وسال، والمنجم هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 210.50 نقاط، ليقفل عند مستوى 24986.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.

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