تراند اليوم : "اللي يقهر عيال بلدي واقفين معاهم" .. شاهد: فتاة سعودية في سوق الخضار بجدة تشتكي من تسلط العمالة لإخراجها من السوق

صحيفة الخليج 365: ظهرت فتاة تعمل في بسطة خضار بجدة تشتكي من تسلط متسترين وأجانب عليها ومحاصرتها لإخراجها من سوق الخضار، على حد قولها.

وقالت الفتاة التي تدعى جود في الفيديو المتداول: للأسف الشديد كلهم متعاونين معاهم، ما كفاهم خروج العمال والموظفين من عندي ما كفاهم خسارتي ما كفاهم بسطتي اللي كانت خضار وفواكه وورقيات الحين صارت فواكه وورقيات ما كفاهم الفواكه الخربانة اللي أرميها ما كفاهم الديون اللي علي ما كفاهم إلا جود تخرج من السوق.

وأضافت: لو خرجوا العامل الوحيد اللي عندي بياخذون البسطة وبالتالي يخرجوني من السوق والشي اللي يقهر إن حتى المدير معاهم ودعامهم، متسلطين على هذا العامل بكل طريقة.

وتابعت: ليش هذا كله علشان أنا سعودية وللأسف عيال بلدي معاهم وواقفين ضدي حسبي الله ونعم الوكيل، اللي صار لي خلال هذا الأسبوع قسم بالله شي يخزي، لكن ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل متستر.