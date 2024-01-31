تراند اليوم : بالفيديو.. "الهريفي" يعلق على خروج المنتخب من بطولة كأس آسيا.. ويوضح: لهذا السبب هرب مانشيني

صحيفة الخليج 365: علق لاعب النصر السابق فهد الهريفي على خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري، وخروجه من بطولة كأس آسيا، ومغادرة المدرب مانشيني الملعب قبل انتهاء المباراة.

مستوى ونتيجة وقال خلال مداخلة مع " العربية fm": " كنا نتوقع الخروج ولكن ليس بالمستوى والسيناريو الذي حدث، وكان ذلك اختبار حقيقي ل "مانشيني" والطريقة التي صبرنا عليها 4 أشهر، وأرى أنه سقط سواء مستوى أو نتيجة".

المنهج جديد

وتابع: " كنت أعرف أن المنهج جديد على اللاعبين وكنت أعرف أننا نبني منتخب جديد بطريقة جديدة لم يستوعبها اللاعب السعودي حتى الآن، وكنت أحد الحاضرين في الدورة وأشوف مانشيني يستغرب من بعض الأشياء، وفرض علينا طريقة ثلاثة، أربعة، اثنين، واحد، وهذه الطريقة غير مناسبة مع اللاعبين ولم يحاول تغييرها".

اختبار حقيقي

وأردف: "مانشيني فشل في المنعطف المهم والاختبار الحقيقي، المنتخب لا يملك ركائز أساسية، وعنده نواقص ويستخدم طريقة جديدة وتكتيك جديد، ولذلك طلع بالصورة اللي طلع بها أمس".

هروب مانشيني

وأكمل: " الدفاع متأخر، ولا يوجد لاعب يقدر يحمل أو يقف على الكورة، وكل التغييرات دفاع".

ووجه حديثه ل "مانشيني": " عشان كذا هربت وطلعت، ما كان لك إلا تفوز بالمباراة من كثر ما تشوف حارسك كيف يصد أكثر من كورة".

وأضاف: " كنت أنتظر هذا الوقت لأرى طريقة مانشيني التي تحفظت عليها خلال المباراتين السابقتين، ولم يغير في تكتيكه رغم الاحتياج للتغيير ، ولم يغير الطريقة بشكل يتناسب مع اللاعبين" .

هدف

وواصل: "طلعنا بشكل ما كنت أتوقعه، كويس أن سجلنا هدف، والفريق في الشوط الأول كان جيد، ولكن التغييرات كانت غير جيدة وبدون توظيف جيد وتوهان داخل الملعب واللاعبين ما يعرفون وش يسوون وتاركين الأطراف في نصف ملعبنا " .

واختتم قائلا: "فوق كذا هرب من المباراة عشان يحط الأعذار على اللاعبين ويسيء لكورتنا"