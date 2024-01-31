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تراند اليوم : شاهد.. سائق مصري ل " سائح سعودي": أنت أمور أوي عشان أمك لبنانية.. السعوديين مش حلوين !

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حوارا بين سائق مصري وسائح سعودي.

ووجه السائح السعودي حديثه للسائق قائلا: " أنا قلت لك، أمي لبنانية وأبوي سعودي".

ورد السائق: "عشان كذا، أنت أمور "جميل" أوي لأمك اللبنانية لأن السعوديين مش حلوين رجال ونساء إلا قلة قليلة شباب تلاقيهم 7% أو 10% حلوين.

فيما قال السائح : " الجمال كله في "، ورد السائق: " لا لا بتهيألك يا كينج، الجمال كله هنا والدفء".

وسأل السائح: " والفلوس وين؟"، وأجاب السائح: " عندكم في السعودية والكويت والإمارات.. أوعى وشك".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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