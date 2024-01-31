شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومة بمليون ريال».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 5 حبات من القرنفل مع العسل كل ليلة؟.. فوائد جبارة لن تتوقعها. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجلات صحية وطبية متخصصة تحدثت عن القرنفل الي يعتبر من أقدم الأعشاب المستخدمة في الطب البديل على نطاق واسع، حيث أنه يحتوي على العديد من الفوائد خصوصا عند تناول مع عسل النحل الطبيعي.

وأثبتت الدراسات بأن تناول ٥ حبات من القرنفل مع ملعقتين من عسل النحل يوميا، يساعد في تقوية المناعة وحرق الدهون.

كما أن تلك الوصفة تعد من الوصفات الفعالة في علاج حالات الإمساك والغثيان.

ويساعد القرنفل والعسل على تقوية العظام والاسنان، بالإضافة إلى أنه من أفضل الوصفات التي يفضلها الكبد في جسم الإنسان، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الأوجينول التي تحافظ على صحة الكبد وتحمي من الإصابة بالكبد الدهني، وذلك وفق ما نقله موقع «هيلث لاين» الطبي.

وأخيرا يساعد القرنفل والعسل في علاج حالات التوتر والقلق، بالإضافة إلى أنه يساعد في علاج مشاكل الهضم المختلفة.

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