شكرا لمتابعة خبر عن المحارب يكشف ‏عدد المستفيدين من جمعية إنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح المدير العام لجمعية إنسان، محمد المحارب، أن جمعية إنسان تأسست في عام 1419هـ من خلال فكرة بسيطة تعنى برعاية الأيتام في منطقة الرياض.

وأوضح المحارب خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي”، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كان من مؤسسي الجمعية ورعاها لمدة تزيد عن 13 عامًا، مشيرًا إلى أن الجمعية أسست وفق نطاق محوكم بإشراف من خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف أن الجمعية قد مرت بمراحل متعددة خلال 25 عامًا، حيث أشرفت على رعاية الأيتام في منطقة الرياض، لافتًا إلى أنها نفذت العديد من البرامج والأنشطة حتى الوقت الحالي.

وأبان المحارب أن الجمعية تقدم رعاية متكاملة للأيتام من خلال دعمهم ماديًا وتعليميًا و اجتماعيًا، بالإضافة إلى وجود تعاون وشراكات مع مختلف الجهات لضمان تقديم الخدمات الشاملة لفئات الأيتام.

وأكد أن الجمعية تعنى حاليًا بأكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأمهات الأيتام،مبينًا إلى أن نطاق عمل الجمعية يشمل منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، وتقديم العديد من البرامج والأنشطة التي تعنى بتثقيف الأسر والأيتام وتمكينهم وتأهيلهم لسوق العمل.