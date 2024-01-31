شكرا لمتابعة خبر عن السفير البريطاني بالرياض: يمكن للسعوديين السفر إلى ‎بريطانيا باستخدام إذن السفر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح ‏السفير البريطاني في ‎الرياض كيفية سفر السعوديين إلى بريطانيا بداية من 22 فبراير 2024.

وقال السفير البريطاني أنه يمكن للسعوديين السفر إلى ‎بريطانيا باستخدام “إذن السفر” من خلال تطبيق ETA الالكتروني الجديد؛ بداية من غداً الخميس الأول من فبراير.

وأضاف السفير البريطاني أن هذا النظام الجديد يسمح للسعودي سفرات متعددة خلال سنتين، برسوم أقل من 5 ريال.

وأشار السفير البريطاني إلى أن هذا القرار يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل السفر بين البلدين.