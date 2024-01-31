انت الان تتابع المملكة تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في مملكة البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 6:01 مساءً

شاركت المملكة اليوم في أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي في المنامة، والذي تترأس دورته الحالية مملكة البحرين، بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء الـ 16 في منظمة التعاون الرقمي، والأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الأعضاء الشركاء والمراقبين. وتحدث السواحة، عن أبرز إنجازات المنظمة والجهود التي قامت بها المملكة في دعم المنظمة ومنها إطلاق مبادرتي الأثر "سوق الحلول الرقمية الحكومية"، ودليل الاستدامة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والتي يستفيد منها أعضاء المنظمة، كاشفاً عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة تتمثل في الذكاء الاصطناعي التوليدي للجميع تحت مظلة المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ICAIRE. وأبرز خلال كلمته، النماذج الابتكارية لرواد أعمال سعوديين ورواد من أعضاء المنظمة المحتضنين في مسرعة الأعمال "الكراج"، ومسرعة غاية، ومساهمتهم في دعم جميع مبادرات منظمة التعاون الرقمي، مؤكداً على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة للإسهام في تنمية البلدان والشعوب من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار الرقمي للجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في مملكة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.