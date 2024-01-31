تراند اليوم : متوسط أعمارهم 95 عاما.. الكشف عن الوجبة اليومية التي تتناولها العائلة الأطول عمرا في إيطاليا

صحيفة الخليج 365: سلط المؤلف دان بيوتنر، الضوء على عائلة ميليس في جزيرة سردينيا الإيطالية، التي تحمل رقما قياسيا عالميا لطول العمر.

وشارك بيوتنر عبر حسابه على إنستقرام، الوجبة التي تتناولها العائلة الأطول عمرا في العالم يوميا، مشيرا إلى أن الأخ الأكبر في العائلة يبلغ من العمر 109 أعوام".

وقال بيوتنر، "في كل يوم من حياتهم، كانوا يتناولون نفس الغداء، وهو عبارة عن وجبة من حساء مينيستروني الذي يشتمل على 3 مكونات أساسية هي الفاصوليا البيضاء والحمص وفول البينتو.

وتابع، بجانب ذلك تتناول العائلة خبزا مثل التوست تم تخميره بشكل طبيعي قبل خبزه، وكوبا صغيرا من النبيذ الأحمر.

والجدير بالذكر دخلت العائلة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك لأعلى عمر مشترك لتسعة أشقاء على قيد الحياة، عام 2012، بمتوسط أعمار يتجاوز 95 عاما.