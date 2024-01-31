95 برنامجا لتدريب وتطوير قضاة ديوان المظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ ديوان المظالم ممثلا في الإدارة العامة للشؤون القضائية 1621 ساعة تدريبية للقضاة خلال عام 2023م.

وقدمت الإدارة العامة للشؤون القضائية من خلالها أو بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، 95 برنامجا للتدريب والتطوير في أكثر من 50 موضوعا متصلا بالاختصاص القضائي لديوان المظالم.

وتضمن تقرير الإدارة السنوي للبرامج التدريبية للقضاة تنفيذ أكثر من 1600 ساعة تدريبية في العديد من المسارات، تركزت في مسارات التأسيس والقانون الإداري للقضاة الجدد، إضافة إلى الخدمات الرقمية، والأمن السيبراني.

كما حصل التدريب على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لقضاة محكمة التنفيذ الإدارية على نصيبه الوافي من البرامج التدريبية، إضافة إلى تدريب 75% من قضاة ديوان المظالم للتعامل مع لوائح نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وإجراءاته وخدماته الرقمية.

ديوان المظالم في 2023: