شكرا لقرائتكم خبر الدفاع المدني يدشن 8 خدمات الكترونية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس، 8 خدمات جديدة في بوابة «سلامة» الالكترونية المرتبطة بمنصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر أعمال»، بحضور المدير العام المكلف اللواء الدكتور حمود الفرج، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض. وتشمل الخدمات الجديدة: إصدار التقارير الفنية للرخص متعددة السنوات، وإصدار التقارير الفنية لتجديد رخص البلدية غير الفورية، وإصدار ترخيص واحد لأكثر من نشاط للأنشطة المتجانسة، وإصدار تقارير الزيارة الدورية لعقود الصيانة، وتجديد رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني، ونقل ملكية رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني، وإصدار رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني للأنشطة المتجانسة، وتوحيد مُدد رخصة البلدية وتصريح الدفاع المدني. الخدمات تشمل: التقارير الفنية للرخص متعددة السنوات.

التقارير الفنية لتجديد رخص البلدية.

تقارير الزيارة الدورية لعقود الصيانة.

تجديد رخصة البلدية والدفاع المدني.

نقل ملكية رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني.

توحيد مدد رخصة البلدية وتصريح الدفاع المدني.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يدشن 8 خدمات الكترونية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.