جامعة نايف تعزز قدرات الجهات المعنية بأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، خالد الحرفش، أن قضايا أمن الحدود والهجرة تأتي ضمن أبرز اهتمامات الجامعة الأكاديمية والتدريبية والبحثية بهدف إعداد خبراء في مجالات ذات أولوية للأجهزة الأمنيةِ العربية بما يدعم الجهود الدولية الإنسانية لمساعدة المهاجرين واللاجئين والنازحين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات ورشة عمل «الممارسات الفضلى في إدارة الحدود» التي ينظمها المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود بالجامعة في مقر الجامعة بالرياض.

وأوضح الحرفش أن الورشة التي تنظم في إطار تعاون بناء ومثمر مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة والمنظمة الدولية للهجرة نفذ في إطاره العديد من المناشط والفعاليات، كما أنها تأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان التي تعد أولوية في نهج المملكة والدول العربية، لتمكين هذه الحقوق وثقافتها لدى مؤسسات الدولة ذات العلاقة، وأفراد المجتمع.

من جهته أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة محمد الزرقاني أهمية الورشة التي تأتي ضمن سلسة من الأنشطة المشتركة التي تنظم بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالشراكة مع هيئة حقوق الإنسان في السعودية.

ورشة جامعة نايف: