جامعة نايف تعزز قدرات الجهات المعنية بأمن الحدود

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جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات ورشة عمل «الممارسات الفضلى في إدارة الحدود» التي ينظمها المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود بالجامعة في مقر الجامعة بالرياض.
وأوضح الحرفش أن الورشة التي تنظم في إطار تعاون بناء ومثمر مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة والمنظمة الدولية للهجرة نفذ في إطاره العديد من المناشط والفعاليات، كما أنها تأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان التي تعد أولوية في نهج المملكة والدول العربية، لتمكين هذه الحقوق وثقافتها لدى مؤسسات الدولة ذات العلاقة، وأفراد المجتمع.
من جهته أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة محمد الزرقاني أهمية الورشة التي تأتي ضمن سلسة من الأنشطة المشتركة التي تنظم بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالشراكة مع هيئة حقوق الإنسان في السعودية.
ورشة جامعة نايف:
- تعزيز قدرات الجهات المعنية بأمن الحدود على إدارة الهجرة.
- زيادة المعرفة في قانون الهجرة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
- البحث في آليات حماية الفئات الضعيفة.
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالاتفاقيات الإقليمية.
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