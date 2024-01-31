المملكة تستضيف أكبر مؤتمر لحماية الأراضي ومكافحة التصحر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المملكة والأمم المتحدة أمس اتفاقية تمهد الطريق لعقد الدورة الـ16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية (COP 16) في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024.

ويعد مؤتمر الرياض COP16 أكبر اجتماع على الإطلاق للأطراف الـ(197) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق، في وقت يصادف عام 2024 الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم اتفاقيات ريو، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وخلال حفل التوقيع قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي «إن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف تأتي في إطار اهتمام القيادة بحماية البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبنيها لعدد من المبادرات البيئية الرائدة، منها مبادرتا «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر»، حيث أولت المملكة استضافة المؤتمر أهمية بالغة، لكونها تصب في مسار تحقيق المستهدفات البيئية محليا ودوليا.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة يكتسب أهمية كبرى؛ نظرا للحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي والتصحر، والتي تؤثر بشكل كبير على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، منوها بتأثر حوالي 3 مليارات نسمة بتدهور الأراضي، وخسائر تقدر قيمتها بـ6 تريليونات دولار من الخدمات الإيكولوجية المفقودة.

أبرز موضوعات المؤتمر: