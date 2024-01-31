تمكين الاستثمارات السعودية بالكويت وتطوير الفرص الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت المملكة والكويت بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت نحو 11 مليار ريال عام 2022، ونما حتى يوليو في عام 2023 إلى ما يفوق 6 مليارات ريال.

وأكدا الجانبان في بيان مشترك صدر عقب استقبال خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد ن سلمان لأمير الكويت الشيخ مشعل الصباح في أول زيارة للمملكة بعد توليه مقاليد الحكم في الكويت، على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية 2030، والكويت 2035.

واتفقا على زيادة التسهيلات التي تسهم في تمكين الاستثمارات السعودية في دولة الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.

البيان السعودي الكويتي:

ترحيب بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.

رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.

أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

نوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية.

تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر، بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه.

تعزيز التعاون في المجالات التالية: