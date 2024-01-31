تحسين الإنتاجية على طاولة مجلس تعليم المدينة المنورة

رأس مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة، ناصر بن عبدالله العبدالكريم، الاجتماع الثاني لمجلس تعليم منطقة المدينة المنورة، الذي تستضيفه إدارة تعليم ينبع في قاعة الخزامى بمنتجع يم.

وافتتح العبدالكريم أعمال المجلس، ثم توالى المشاركون في تقديم أوراق العمل، والتي بدأت بورقة للدكتورة عزة الغامدي، عن تحسين الإنتاجية المعرفية لشاغلي الوظائف التعليمية وأثرها الإيجابي في تعزيز جودة العملية التعليمية، وتحقيق نتائج تعلم أفضل، ثم قدمت مشرفة الحاسب الآلي بتعليم ينبع، عزة آل كباس، ورقة بعنوان «الدمج الفعال للتقنية في دعم نواتج التعلم».

وفي الفترة الثانية من المجلس قدم رئيس شعبة العلوم بتعليم ينبع، سعد الحبيشي، ورقة بعنوان «أكاديمية التفوق العلمي في العلوم والرياضيات»، ثم قدما د.عبدالعزيز الزهراني، والدكتورة رسمية الجهني، من تعليم المدينة ورقة بعنوان «تعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الطلبة الموهوبين في مدارس التعليم الخاص بالمدينة المنورة» (تصور مقترح)، ثم قدم مشرف التوجيه الطلابي بتعليم ينبع، علي الكثيري، ورقة بعنوان «دور الأسرة في تنمية الاتجاهات الإيجابية للطلبة نحو ذواتهم المعززة لصحتهم النفسية»، ثم قدم المشرف على البرنامج الإثرائي بتعليم ينبع، علي البلوي، ورقة بعنوان «دور البرامج الأكاديمية في تنمية المهارات البحثية والتعلم الذاتي»، حوار مع طلبة (تطلعات وآمال)، ناقشته رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع، غادة الحويطي.

وناقش المجلس في ختام الاجتماع عددًا من التوصيات والاقتراحات، إلى جانب تحديد مكان وموعد الاجتماع القادم.