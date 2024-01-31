شكرا لقرائتكم خبر جناح «إثراء» بمعرض القاهرة الدولي يعزز شغف المعرفة والإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد جناح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» المشارك في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالا كثيفا من قبل زوار المعرض الذين أبدوا إعجابهم بما يضمه الجناح من أركان تبرز الأنشطة والبرامج المتنوعة للمركز التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي وملموس على مسيرة التنمية البشرية من خلال غرس الشغف بالمعرفة والإبداع وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة.

وأوضح المستشار الثقافي للبرامج بالمركز طارق الخواجي، أن الجناح يضم أركانا عدة مميزة، الركن الأول للتعريف بمسابقة اقرأ التي تستهدف جمهور الشباب من الطلاب والطالبات في العالم العربي للتنافس على لقب قارئ العام، والركن الثاني يتيح للزوار فرصة التجول افتراضيا في مكتبة مركز «إثراء» الرقمية باستخدام «نظارات الواقع المعزز».

وأضاف أن الركن الثالث يحتوي على باركود يتيح أيضا للزوار فرصة التسجيل في المكتبة الرقمية التي تضم نحو 34 ألف كتاب رقمي باللغتين العربية والإنجليزية متاحة للقراءة المجانية على موقع المركز الالكتروني، فيما يضم الركن الرابع إصدارات مركز «إثراء» المطبوعة سواء الخاصة بمبادرة «إثراء المحتوى» التي تدعم صناع المحتوى من منشآت صغيرة أو متوسطة ووصلت إلى 25 عنوانا، أو الإصدارات الأصلية الخاصة بالمركز وبلغت 9 عناوين.

من أهداف مشاركة مركز «إثراء»: