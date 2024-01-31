شكرا لقرائتكم خبر جناح «إثراء» بمعرض القاهرة الدولي يعزز شغف المعرفة والإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المستشار الثقافي للبرامج بالمركز طارق الخواجي، أن الجناح يضم أركانا عدة مميزة، الركن الأول للتعريف بمسابقة اقرأ التي تستهدف جمهور الشباب من الطلاب والطالبات في العالم العربي للتنافس على لقب قارئ العام، والركن الثاني يتيح للزوار فرصة التجول افتراضيا في مكتبة مركز «إثراء» الرقمية باستخدام «نظارات الواقع المعزز».
وأضاف أن الركن الثالث يحتوي على باركود يتيح أيضا للزوار فرصة التسجيل في المكتبة الرقمية التي تضم نحو 34 ألف كتاب رقمي باللغتين العربية والإنجليزية متاحة للقراءة المجانية على موقع المركز الالكتروني، فيما يضم الركن الرابع إصدارات مركز «إثراء» المطبوعة سواء الخاصة بمبادرة «إثراء المحتوى» التي تدعم صناع المحتوى من منشآت صغيرة أو متوسطة ووصلت إلى 25 عنوانا، أو الإصدارات الأصلية الخاصة بالمركز وبلغت 9 عناوين.
من أهداف مشاركة مركز «إثراء»:
- زيادة التواصل مع القراء والقارئات من مصر والوطن العربي.
- إقامة الشراكات مع المؤسسات الثقافية والفكرية.
- تنفيذ برامج لها تأثير إيجابي ونوعي على حياة الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر جناح «إثراء» بمعرض القاهرة الدولي يعزز شغف المعرفة والإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.