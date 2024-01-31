شكرا لقرائتكم خبر تدشين الموقع الرسمي لهاكاثون تكنولوجيا الأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الكلية التقنية للبنات بجدة، أمس الأول، الموقع الرسمي الالكتروني لهاكاثون «تكنولوجيا الأزياء».

يهدف هاكاثون تكنولوجيا الأزياء إلى استقطاب المواهب السعودية المبدعة في صناعة الأزياء، من متدربات ومتدربي وخريجين الكليات التقنية، وطالبات وطلاب وخريجي الجامعات بمناطق المملكة، للمنافسة على إيجاد حلول مبتكرة وتطوير مهارات علمية ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن هاكاثون الأزياء، يشمل 3 مسارات، هي: مسار الاستدامة، مسار الحلول التقنية، مسار الملابس التقليدية.

ويستهدف خلال هذه المسارات السعوديين من متدربي ومتدربات وخريجي الكليات التقنية، وطلاب وطالبات وخريجي الجامعات في مجال الأزياء والتكنولوجيا، إذ يعمل المشاركون في مجموعات صغيرة، وفي بيئة عمل تشجع التفكير الإبداعي، وإنتاج مفاهيم وأفكار ونماذج جديدة مبتكرة.