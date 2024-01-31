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ارتفاع عدد مستخدمي حافلات النقل العام داخل المدن 300%

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- بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد الركاب المستخدمين لحافلات النقل العام داخل المدن بنسبة 300% تقريبا خلال الفترة بين 2021 و2022، بحسب بيانات صادرة عن هيئة النقل، في حين ارتفع عدد الركاب المستخدمين لحافلات النقل العام للتنقل بين المدن بنسبة 39% خلال الفترة نفسها.

وارتفع كذلك عدد المركبات في نشاط توجيه مركبات الأجرة بنسبة 11% وعدد الرحلات بـ7%.

وفيما يتصل بالتأمين على المركبات ارتفع إجمالي وثائق التأمين بنسبة 27% في 2022 مقارنة بـ2021 ليتجاوز 7.5 ملايين وثيقة تأمين.

عدد ركاب النقل العام بالحافلات خلال الفترة 2021-2022
النقل العام بالحافلات داخل المدن
2021

  • عدد الركاب 9,864,952
2022
  • عدد الركاب 39,112,611
النقل العام بالحافلات بين المدن
2021
  • عدد الركاب 3,171,613
2022
  • عدد الركاب 4,421,195
عدد الرحلات والمركبات لنشاط توجيه مركبات الأجرة خلال الفترة 2021-2022
2021
  • عدد المركبات 286,760
  • عدد الرحلات 65,465,547
2022
  • عدد المركبات 318,839
  • عدد الرحلات 70,687,980
المصدر: الهيئة العامة للنقل عن الهيئة العامة للإحصاء

التأمين على نشاط المركبات خلال الفترة 2020-2022
إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها
2020

  • 8،358 ملايين ريال
2021
  • 8,163 ملايين ريال
2022
  • 10,341 ملايين ريال
صافي الأقساط المكتسبة
2020
  • 7,762 ملاين ريال
2021
  • 7,517 ملايين ريال
2022
  • 8,502 ملايين ريال
صافي أقساط التأمين المكتتب بها
2020
  • 7،764 ملايين ريال
2021
  • 7,691 ملايين ريال
2022
  • 9,861 ملايين ريال
إجمالي عدد وثائق التأمين
2020 2021 2022 صافي المطالبات المتكبدة
2020
  • 5,172 ملايين ريال
2021
  • 6,200 ملايين ريال
2022
  • 7,783 ملايين ريال
المصدر: البنك المركزي السعودي نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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