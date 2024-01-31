شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع عدد مستخدمي حافلات النقل العام داخل المدن 300% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وارتفع كذلك عدد المركبات في نشاط توجيه مركبات الأجرة بنسبة 11% وعدد الرحلات بـ7%.
وفيما يتصل بالتأمين على المركبات ارتفع إجمالي وثائق التأمين بنسبة 27% في 2022 مقارنة بـ2021 ليتجاوز 7.5 ملايين وثيقة تأمين.
عدد ركاب النقل العام بالحافلات خلال الفترة 2021-2022
النقل العام بالحافلات داخل المدن
2021
- عدد الركاب 9,864,952
- عدد الركاب 39,112,611
2021
- عدد الركاب 3,171,613
- عدد الركاب 4,421,195
2021
- عدد المركبات 286,760
- عدد الرحلات 65,465,547
- عدد المركبات 318,839
- عدد الرحلات 70,687,980
التأمين على نشاط المركبات خلال الفترة 2020-2022
إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها
2020
- 8،358 ملايين ريال
- 8,163 ملايين ريال
- 10,341 ملايين ريال
2020
- 7,762 ملاين ريال
- 7,517 ملايين ريال
- 8,502 ملايين ريال
2020
- 7،764 ملايين ريال
- 7,691 ملايين ريال
- 9,861 ملايين ريال
2020 2021 2022 صافي المطالبات المتكبدة
2020
- 5,172 ملايين ريال
- 6,200 ملايين ريال
- 7,783 ملايين ريال
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد مستخدمي حافلات النقل العام داخل المدن 300% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.