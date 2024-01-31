ارتفاع عدد مستخدمي حافلات النقل العام داخل المدن 300%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد الركاب المستخدمين لحافلات النقل العام داخل المدن بنسبة 300% تقريبا خلال الفترة بين 2021 و2022، بحسب بيانات صادرة عن هيئة النقل، في حين ارتفع عدد الركاب المستخدمين لحافلات النقل العام للتنقل بين المدن بنسبة 39% خلال الفترة نفسها. وارتفع كذلك عدد المركبات في نشاط توجيه مركبات الأجرة بنسبة 11% وعدد الرحلات بـ7%. وفيما يتصل بالتأمين على المركبات ارتفع إجمالي وثائق التأمين بنسبة 27% في 2022 مقارنة بـ2021 ليتجاوز 7.5 ملايين وثيقة تأمين. عدد ركاب النقل العام بالحافلات خلال الفترة 2021-2022

النقل العام بالحافلات داخل المدن

2021 عدد الركاب 9,864,952 2022 عدد الركاب 39,112,611 النقل العام بالحافلات بين المدن

2021 عدد الركاب 3,171,613 2022 عدد الركاب 4,421,195 عدد الرحلات والمركبات لنشاط توجيه مركبات الأجرة خلال الفترة 2021-2022

2021 عدد المركبات 286,760

عدد الرحلات 65,465,547 2022 عدد المركبات 318,839

عدد الرحلات 70,687,980 المصدر: الهيئة العامة للنقل عن الهيئة العامة للإحصاء المصدر: الهيئة العامة للنقل عن الهيئة العامة للإحصاء التأمين على نشاط المركبات خلال الفترة 2020-2022

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها

2020 8،358 ملايين ريال 2021 8,163 ملايين ريال 2022 10,341 ملايين ريال صافي الأقساط المكتسبة

2020 7,762 ملاين ريال 2021 7,517 ملايين ريال 2022 8,502 ملايين ريال صافي أقساط التأمين المكتتب بها

2020 7،764 ملايين ريال 2021 7,691 ملايين ريال 2022 9,861 ملايين ريال إجمالي عدد وثائق التأمين

2020 2021 2022 صافي المطالبات المتكبدة

2020 5,172 ملايين ريال 2021 6,200 ملايين ريال 2022 7,783 ملايين ريال المصدر: البنك المركزي السعودي نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء. المصدر: البنك المركزي السعودي نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء.

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