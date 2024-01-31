2000 مرشح لجائزة المنتدى السعودي للإعلام

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واستهدفت الورشة محكمي الجائزة، وتناولت آلية ونماذج التحكيم، لضمان مرونة وفعالية عملية التحكيم وتقييم الأعمال الإعلامية المشاركة، مما يسهل على المحكمين اتخاذ القرارات المناسبة، بناءً على معايير محددة وموضوعية.
وأوضح الحارثي أن جائزة المنتدى في نسختها الثالثة، تشهد إقبالا غير مسبوق، إذ تجاوز عدد المرشحين للجائزة 2000 مرشح، على مختلف المسارات، مشيرا إلى أن وصول المرشحين لهذا العدد، يجسد حرص واهتمام الإعلاميين والمبدعين وصناع المحتوى، بأن يكونوا جزءا من هذه الجائزة
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