شكرا لقرائتكم خبر 2000 مرشح لجائزة المنتدى السعودي للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام ورشة عمل بعنوان «معايير التحكيم ولائحته التنفيذية»، ضمن استعداداتها لانطلاق المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، التي تقدم للمبدعين في مختلف المجالات الإعلامية، بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد الحارثي.

واستهدفت الورشة محكمي الجائزة، وتناولت آلية ونماذج التحكيم، لضمان مرونة وفعالية عملية التحكيم وتقييم الأعمال الإعلامية المشاركة، مما يسهل على المحكمين اتخاذ القرارات المناسبة، بناءً على معايير محددة وموضوعية.

وأوضح الحارثي أن جائزة المنتدى في نسختها الثالثة، تشهد إقبالا غير مسبوق، إذ تجاوز عدد المرشحين للجائزة 2000 مرشح، على مختلف المسارات، مشيرا إلى أن وصول المرشحين لهذا العدد، يجسد حرص واهتمام الإعلاميين والمبدعين وصناع المحتوى، بأن يكونوا جزءا من هذه الجائزة