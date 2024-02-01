شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة على الرياض.. أماكنها ومواعيدها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
ويبدأ هبوب الأتربة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 7 مساء، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويبدأ هبوب الأتربة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 7 مساء، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 31, 2024
للتفاصيل https://t.co/vCbFa95aLc #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/a5mwlvhT9d