عيادات للطب الوقائي بمكة

دشّن تجمّع مكة المكرمة الصحي عيادات الطب الوقائي في مستشفيات العاصمة المقدسة التي تأتي في إطار التوسع المستمر لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والوقائية للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن. وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الرعاية الوقائية هي إحدى المكونات الرئيسة في نموذج الرعاية الصحية؛ وذلك لتعزيز صحة الأفراد والوقاية من الأمراض، ويرتكز عمل العيادة الوقائية على تقديم خدمات طبية متخصصة منها التشخيص المبكر للأمراض المزمنة والسرطان، والتحصينات، والعلاجات الوقائية وصحة المسافرين، وهشاشة العظام، والمشورة الطبية، والتدخل الوقائي لمجموعة متنوعة من الأمراض المعدية والحالات الصحية.



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