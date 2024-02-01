تراند اليوم : "كنا أول دولة طبعت عام 1997 و حتى الآن ما نزال نواصل العمل معهم "… تعليق جديد من رئيس الوزراء القطري حول موقف قطر من التطبيع مع إسرائيل

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع شبكة " فوكس نيوز " الأمريكية عن موقف قطر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل .

وقال آل ثاني :" موقف دولة قطر واضح منذ التسعينيات واتفاقية أوسلو. كنا أول دولة طبعت العلاقات مع إسرائيل، عندما كان هناك أمل لإرساء السلام ".

وأضاف :" في عام 1997، انخرطنا في علاقات تجارية معها، وبعدها زارنا رئيس الوزراء الإسرائيلي وتلا ذلك زيارات دبلوماسية عدة " .

وتابع :" حتى الآن ما نزال نواصل العمل مع الجانب الإسرائيلي.. لكننا اختلفنا معهم خلال الحرب على غزة عام 2008، وحينها قررنا إغلاق المكاتب ".

وأشار :" إذا كان هناك أفق سياسي واضح للفلسطينيين، فإن قطر مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، ونود أن تكون لدينا علاقات طبيعية مع الجميع، بما في ذلك إسرائيل، ودولة فلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ".