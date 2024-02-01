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تراند اليوم : "كنا أول دولة طبعت عام 1997 و حتى الآن ما نزال نواصل العمل معهم "… تعليق جديد من رئيس الوزراء القطري حول موقف قطر من التطبيع مع إسرائيل

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صحيفة الخليج 365: كشف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع شبكة " فوكس نيوز " الأمريكية عن موقف قطر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل .

وقال آل ثاني :" موقف دولة قطر واضح منذ التسعينيات واتفاقية أوسلو. كنا أول دولة طبعت العلاقات مع إسرائيل، عندما كان هناك أمل لإرساء السلام ".

وأضاف :" في عام 1997، انخرطنا في علاقات تجارية معها، وبعدها زارنا رئيس الوزراء الإسرائيلي وتلا ذلك زيارات دبلوماسية عدة " .

وتابع :" حتى الآن ما نزال نواصل العمل مع الجانب الإسرائيلي.. لكننا اختلفنا معهم خلال الحرب على غزة عام 2008، وحينها قررنا إغلاق المكاتب ".

وأشار :" إذا كان هناك أفق سياسي واضح للفلسطينيين، فإن قطر مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، ونود أن تكون لدينا علاقات طبيعية مع الجميع، بما في ذلك إسرائيل، ودولة فلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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