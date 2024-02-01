تراند اليوم : "أنت عملتني يابانية وشوهتني".. فيديو جديد لريهام سعيد تهاجم دكتور التجميل نادر صعب :" أنت مش إنسان منك لله "

صحيفة الخليج 365: هاجمت الإعلامية المصرية " ريهام سعيد" في فيديو جديد ، دكتور التجميل اللبناني نادر صعب ، بعد اتهامها له بتشويه وجهها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخراً في المستشفى الخاص به في بيروت.

وقالت ريهام سعيد في الفيديو موجهه حديثها لطبيب التجميل : أنت مش إنسان .. أنا فضلت 11 شهر وأنا أقول لك أنا مدمرة أنا عايزة أموت نفسي مش قادرة أبص في المراية .

وأضافت: عندي الرسائل على " واتس آب " ، كنت تقول لي " بدو شوية وقت وتكوني مثل القمر " .. ما قولتش ليه أني هعيش كده .. ما قولتش ليه إن شكلي هيتغير .

وتابعت: بعيد عن الخياطات والبربشة وأي حاجة .. أنا مش أنا .. أنت عملتني يابانية زي ما أكون رائد فضاء .

وأردفت: جايب حتة من إعلان وتقول " كانت فرحانة بالعملية وعاملة إعلان ".

واستطردت: أنت بتتكلم في شغلي .. أنا أنهاردا لو حطيت 20 كيلو مكياج هكون بني آدمه .. الحمد لله أن ربنا أداني فرصة أعيش ولا عايز تموتني خالص .. دا المحروقة لو حطت مكياج بتكون كويسة لأنه بيداري كل حاجة .