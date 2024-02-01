تراند اليوم : أول تعليق من سفارة المملكة في واشنطن بشأن تعرض طالبة سعودية للضرب على يد طالب أمريكي بشيكاغو

صحيفة الخليج 365: علقت سفارة المملكة في أمريكا، على تعرض طالبة سعودية للضرب على يد طالب أمريكي في شيكاغو.

اعتداء لفظي

وأفادت السفارة في بيان لها: إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام وعدد من المعرفات على منصة "إكس" بشأن تعرض طالبة في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصرية، وما تمت الإشارة إليه بأن الضحية هي "مواطنة سعودية".

مواطنة سعودية

وأضافت: تفيد أنه بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الأمريكية المعنية لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها.

أمن وسلامة

وتابعت: ستستمر السفارة والقنصلية العامة بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة.