"سلمان الدوسري" يناقش مستجدات الإعلام وبرامج تمكين القطاع وتطوير المحتوى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 10:39 مساءً

ترأس وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بمقر الهيئة مساء أمس الأربعاء. واطلع وأعضاء المجلس على عرض حول أبرز إنجازات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خلال العام الماضي، إضافة إلى خطة سير أعمال الهيئة، والخطة التنفيذية لاستراتيجية الهيئة وأهدافها المستقبلية. وناقش المجلس مستجدات قطاع الإعلام، وبرامج تمكين القطاع وتطوير المحتوى، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددًا من القرارات.

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